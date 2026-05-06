Участника резонансного нападения в Ярославле отправили на принудительное лечение

Красноперекопский районный суд Ярославля направил на лечение в психиатрическую клинику 25-летнего местного жителя, обвиненного в нападении на пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что молодой человек в состоянии наркотического опьянения попытался на Большой Федоровской улице отобрать у 75-летнего пенсионера трость, а, встретив сопротивление, жестоко избил его руками, ногами и тростью. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статьям: грабеж, хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Свое поведение подсудимый объяснил наркотическим опьянением и «голосами в голове», которыедиктовали ему действия. В ходе расследования у мужчины было выявлено психическое заболевание. Суд направил его на принудительное лечение в стационар специализированной медицинской организации.

Антон Голицын