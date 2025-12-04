Суд арестовал обвиняемого в избиении пенсионера на улице в Ярославле

В Ярославле 24-летнего местного жителя заключили под стражу за грабеж с применением насилия на улице Большой Федоровской. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в грабеже в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Обвиняемый в грабеже в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что молодой человек в состоянии наркотического опьянения попытался на улице отобрать у 75-летнего пенсионера трость, а, встретив сопротивление, жестоко избил его руками, ногами и тростью. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в прокуратуре, у потерпевшего сломана правая рука. Полиция задержала нигде не работающего ярославца, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Уголовное дело расследует территориальный отдел полиции.

Антон Голицын