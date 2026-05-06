В Туапсе собрали почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта

С прибрежной территории Туапсе вывезено около 19 тыс. куб. м загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, к работам привлечены порядка 500 человек и 62 единицы техники.

В целом по округу завершена очистка четырех из шести участков побережья, где ранее были зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. Работы полностью выполнены в Новомихайловском, поселке пансионата «Южный» и Весна. В селе Небуг сбор загрязненного грунта завершен, при этом его вывоз продолжается.

В поселке Тюменском для ускорения работ была обустроена временная дорога протяженностью около 70 м, что позволило отказаться от использования плавсредств при транспортировке мешков с грунтом. Ликвидация последствий загрязнения также продолжается в Ольгинке.

Как уточнил господин Бойко, работы в Туапсе были временно приостановлены на фоне угрозы атаки беспилотников, однако в настоящее время возобновлены в полном объеме. Всего мониторинговые группы выявили шесть локальных участков протяженностью от 100 до 300 м, где произошли выбросы нефтепродуктов.

