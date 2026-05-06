В Ярославской области поставят 230 новых туристических указателей

В Ярославской области установят 230 новых знаков туристической навигации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Удобная навигация — важная часть туристической инфраструктуры. Указатели помогут жителям и гостям региона быстрее находить дорогу к храмам, монастырям, музеям, усадьбам, святым источникам и другим объектам. Понятные указатели помогают легко ориентироваться, открывать для себя новые маршруты и достопримечательности»,— прокомментировал губернатор.

Установка указателей началась в Некоузском округе, а основной объем монтажа запланирован в Брейтовском (40), Рыбинском (36) и Переславль-Залесском (24) округах. Завершить работы планируют летом.

Зампред областного правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко сообщил, что знаки соответствуют государственным стандартам. Их установка ведется поэтапно уже несколько лет для информирования туристов о направлениях к ключевым объектам.

Алла Чижова