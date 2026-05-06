Путин наградил настоятельницу Николо-Сольбинского монастыря

Президент России Владимир Путин наградил настоятельницу Николо-Сольбинского женского монастыря Переславской епархии игуменью Еротииду медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Игуменья награждена за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.

Игумения Еротиида (Гажу Елена Михайловна) родилась в 1965 году в Кишиневе. В 1988 году поступила в Толгский женский монастырь, пострижена в иночество в 1989 году, в монашество — в 1994 году. В 1999 году указом архиепископа Ярославского и Ростовского Михея была назначена настоятельницей Николо-Сольбинского женского монастыря. 13 сентября 2003 года возведена в сан игумении.

Алла Чижова