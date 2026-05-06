Защита экс-главы ГИБДД Ставрополья снова пойдет в кассацию после отказа суда

Защита бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова намерена снова обжаловать приговор после того, как Верховный суд Карачаево-Черкесии 5 мая оставил его без изменений. Адвокат осужденного Александр Дудин сообщил ТАСС, что сторона защиты обсудила этот шаг с Алексеем Сафоновым и примет окончательное решение после получения на руки второго апелляционного определения.

Алексей Сафонов получил 20 лет колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и получении взяток. Суд также назначил ему штраф в 100 млн руб. и конфисковал имущество на 21 млн руб. Приговор вынес Черкесский городской суд, а затем его проверяли апелляционная и кассационная инстанции. Повторная апелляция, как и первая, не изменила основной вывод суда.

По версии следствия, Алексей Сафонов в 2012 году создал преступное сообщество, которое собирало деньги с водителей большегрузов за беспрепятственный проезд по региону и за непривлечение к административной ответственности. Именно эта схема стала основой обвинения и сделала дело одним из самых заметных коррупционных процессов на Северном Кавказе.

История Алексея Сафонова получила широкий общественный резонанс не только из-за срока наказания и крупного штрафа, но и из-за масштаба конфискованного имущества. Следствие и суды указывали, что незаконные доходы сопровождались заметными активами, а сам процесс с самого начала привлек внимание из-за статуса фигуранта и публичных деталей расследования.

Теперь защита Алексея Сафонова рассчитывает на новую кассационную попытку. Для него это фактически очередной шанс изменить уже дважды подтвержденный приговор, но судебная линия пока остается для него неблагоприятной.

Станислав Маслаков