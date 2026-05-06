Главные новости к утру 6 мая

Пять человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою.

Начал действовать объявленный Украиной режим тишины.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

На иранском острове Кешм прозвучали взрывы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при определенных условиях страна готова участвовать в миссии по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе.