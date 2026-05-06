Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ при определенных условиях участвовать в обеспечении свободы морских путей в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных средств.

Господин Мерц также подтвердил отправку минного тральщика Fulda в Средиземное море 4 мая. По информации газеты Kieler Nachrichten, корабль с экипажем в 40 человек отправили в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

25 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что развертывание немецких ВМС в Ормузском проливе будет возможно только при прекращении боевых действий в регионе.

В конце апреля Фридрих Мерц сообщил, что разочарован действиями США и Израиля на Ближнем Востоке. Он отметил, что у Европы есть свои идеи, как достичь мира в регионе.