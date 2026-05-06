На иранском острове Кешм прозвучали взрывы

Звуки взрывов слышны на иранском острове Кешм, который находится в Ормузском проливе, передает Al Hadath.

Взрывы также звучат в иранских прибрежных городах Бушер и Бендер-Аббас, уточняет телеканал. Последний находится вблизи острова Кешм.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном.