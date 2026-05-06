Пять человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при ударах беспилотников по Джанкою погибли пять человек.

«В результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли… На месте работают профильные службы»,— написал господин Аксенов в Telegram. Других подробностей он не привел.

Вечером 5 мая Сергей Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбиты 12 беспилотников.