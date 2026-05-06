Трамп объявил о временном прекращении операции в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном.

«Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена на короткий период времени»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» 3 мая. Вооруженные силы Ирана предостерегли США от приближения к Ормузскому проливу.