Объявленный Украиной режим тишины вступил в силу

В силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором объявляла Россия, будет действовать 8 и 9 мая.

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как уточняло ведомство, Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В противном случае, как заявляло Минобороны, вооруженные силы России нанесут «ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

Вскоре после публикации заявления Минобороны России президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины, который начинает действовать в 00:00 в ночь на 6 мая. Он указал, что украинская сторона «будет действовать зеркально».