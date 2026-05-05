США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он добавил, что теперь Соединенные Штаты приступили к операции «Проект Свобода» по выводу из Ормузского пролива заблокированных коммерческих судов.

«Операция "Эпическая ярость" завершена. Мы достигли целей. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап»,— сказал господин Рубио на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил госсекретарь, Вашингтон работает над дипломатическим решением конфликта с Тегераном. «Иран должен принять реальность данной ситуации, сесть за стол переговоров и принять условия, которые хороши для них, но в конечном счете выгодны для мира»,— продолжил он.

По словам Марко Рубио, президент США хочет перед будущими переговорами выработать «меморандум о взаимопонимании, который затрагивает все темы». Он уточнил, что американская сторона продолжит обсуждать с Ираном тему обогащенного урана.

Господин Рубио также сообщил, что США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов». Соавторами выступили страны Персидского залива. При этом госсекретарь уточнил, что не знает, поддержат ли документ Россия и Китай.