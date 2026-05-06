Через 9 лет половина жителей Ярославской области будет зарабатывать 200 тысяч
Через 9,1 года половина жителей Ярославской области будет получать зарплату 200 тыс. руб. и более. Такие данные приведены в рейтинге российских регионов по динамике зарплат «РИА Новости».
25% населения региона будут получать такую зарплату уже через 6,4 года, а 75% — через 11,9 года. По этим показателям регион занял 49-е место по России.
Первые три места в рейтинге занимают ЯНАО, Чукотский АО и Татарстан: там отметки в 200 тыс. руб. достигнет зарплата половины населения за 5,7 – 6,2 года. Последние три места занимают Дагестан, Чечня и Ингушетия: потребуется от 15,6 до 22,1 года, чтобы зарплаты половины жителей достигли 200 тыс. руб.
В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты планки в 200 тыс. руб. в месяц с учетом разницы цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Расчеты основаны на данных официальной статистики.