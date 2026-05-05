В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности

На территории Ярославской области отменили беспилотную опасность, которая была объявлена 3 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 5 мая.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. Беспилотники были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, сообщал губернатор.

Также последние четыре дня ярославский аэропорт работает с перерывами: согласно сообщениям Росавиации, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты в период с 4:33 2 мая до 10:33 3 мая, с 20:23 4 мая до 12:45 5 мая, с 17:40 до 21:29 5 мая.