В Ярославле начали судить экс-главу земельного департамента

Кировский районный суд Ярославля начал рассмотрение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении Максима Фролова, занимавшего в 2017 – 2020 годах пост руководителя областного департамента имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Сегодня в ходе судебного заседания было оглашено обвинительное заключение, началось судебное следствие»,— сообщили в пресс-службе.

Обвинение считает, что в 2018 – 2019 годах Максим Фролов не принимал мер по эффективному освоению бюджетных средств, выделенных на покупку квартир для детей-сирот. Под его руководством сотрудники департамента готовили документацию по покупке квартир по заниженной цене или с избыточными требованиями, в результате этого заявки на аукционы не подавались, квартиры не приобретались, указывали следователи.

Получение взятки относится к событиям 2018 года. Как считает обвинение, господин Фролов получил от гендиректора коммерческой организации три телефона общей стоимостью 340 тыс. руб. за способствование в заключении контракта на строительство многоквартирного дома и последующей покупки части квартир для реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Максим Фролов вину не признает, уточнили в пресс-службе областного суда.

Алла Чижова