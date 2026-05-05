В Ярославской области полиция задержала похитителей авто участника СВО

На трассе Ярославль – Углич наряд ДПС задержал двух местных жителей на похищенном автомобиле Hyundai Santa Fe, владельцами которого являются участник СВО и его супруга. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области и областной прокуратуре.

Утром 29 апреля жительница Фрунзенского района сообщила в полицию о пропаже автомобиля. Она рассказала, что проснулась от сигнала брелока обратной связи и увидела в окно, как ее машина покидает парковку во дворе.

Оперативники с использованием программного комплекса установили маршрут угнанного авто и передали эту информацию нарядам ДПС, один из которых выявил подходящую под описание машину и начал преследование. Автомобиль был остановлен в районе села Покровское.

«Один из двух находившихся в машине мужчин попытался скрыться в лесополосе, однако сотрудники полиции догнали его и задержали. Подозреваемыми в краже транспортного средства оказались двое жителей областного центра в возрасте 29 и 32 лет»,— сообщили в УМВД.

Задержанные сообщили, что отключили сигнализацию автомобиля с помощью специального технического устройства и планировали перегнать транспортное средство в Московскую область для сбыта. Полицейские вернули автомобиль собственнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемые арестованы.

Алла Чижова