Стоматология из Омска выиграла иск о переименовании ярославской клиники

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск омского ООО «Стоматологическая клиника «Алмаз» к ярославскому ООО «Алмаздент» о прекращении использования фирменного наименования и выплате компенсации в сумме 2,1 млн руб. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

С иском в суд обратилось компания из Омска. В ходе изучения рынка сибирские стоматологи узнали, что в Ярославле есть компания со схожим названием. «Стоматологическая клиника «Алмаз» потребовала прекратить использовать обозначение «Алмаздент» при оказании стоматологических услуг, удалить товарный знак «АЛМАЗ» с документации, рекламы, вывесок и интернет-ресурсов, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Досудебную претензию ярославская компания не удовлетворила.

Суд установил, что «Стоматологическая клиника «Алмаз» является правообладателем товарного знака «АЛМАЗ» на основании свидетельства, выданного Роспатентом. Право на знак клиника купила у индивидуального предпринимателя в 2015 году, сам же знак был зарегистрирован в 2002 году. Ярославское ООО «Алмаздент» было зарегистрировано в 2007 году, товарный знак не регистрировало. В ходе рассмотрения иска суд пришел к выводу о нарушении исключительных прав правообладателя.

«Сопоставив часть фирменного наименования ответчика "Алмаздент" со спорным знаком обслуживания "АЛМАЗ", суд приходит к выводу, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент "АЛМАЗ". Слово "Алмаз" определенно читается в обозначении ответчика, а добавление в используемое ответчиком обозначение элемента "Дент" не имеет решающего значения при восприятии обозначения в целом»,— указывается в тексте решения суда.

Обе компании занимаются оказанием стоматологических услуг. Такое положение, как посчитал суд, создает угрозу «смешения средств индивидуализации истца и ответчика в гражданском обороте».

Ярославская стоматология подала встречный иск. Она требовала признать факт приобретения омской клиникой исключительных прав на товарный знак «АЛМАЗ» актом недобросовестной конкуренции. Суд признал доводы необоснованными.

«"Алмаздент" не представило доказательств, подтверждающих наличие в действиях ООО "Стоматологическая клиника «Алмаз»" признаков недобросовестной конкуренции… Не представлено доказательств причинения вреда ООО "Алмаздент" путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения»,— подчеркивается в решении суда.

Для расчета суммы компенсации истец заказал расчет лицензионного вознаграждения (роялти), которое составило 1,6 млн руб. за три года. Омская клиника просила выплатить сумму роялти в двукратном размере. Судебная экспертиза установила сумму компенсации в размере 2 млн 147 тыс. руб.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.