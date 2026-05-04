В Переславле возбудили дело по факту жестокого обращения с животным

В Переславле-Залесском полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным из-за отсечения лапы у собаки. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее в соцсетях и СМИ сообщали, что собака попала в капкан на частной территории. Вместо освобождения животному отсекли лапу. Собака самостоятельно покинула территорию, ее нашли на дороге и отвезли в ветеринарную клинику, где лапу пришлось ампутировать.

В УМВД пояснили, что сотрудники ОМВД зафиксировали происшествие и выявили личность гражданина, установившего опасное приспособление.

«На основании собранных правоохранителями материалов дознавателем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова