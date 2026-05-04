Мэр Ярославля подписал постановление об отключении отопления
Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о том, что отопительный сезон в городе завершится 4 мая. Это на 11 дней раньше, чем в 2025 году. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В связи с установившимися благоприятными погодными условиями мэрия города Ярославля постановляет установить окончание в городе Ярославле с 04.05.2026 отопительного периода 2025-2026 годов»,— говорится в постановлении.
Документ вступил в силу, контроль за исполнением возложен на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.