Мэр Ярославля подписал постановление об отключении отопления

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о том, что отопительный сезон в городе завершится 4 мая. Это на 11 дней раньше, чем в 2025 году. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с установившимися благоприятными погодными условиями мэрия города Ярославля постановляет установить окончание в городе Ярославле с 04.05.2026 отопительного периода 2025-2026 годов»,— говорится в постановлении.

Документ вступил в силу, контроль за исполнением возложен на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Алла Чижова