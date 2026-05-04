Жительница Ярославля перевела мошенникам 11 млн рублей

54-летняя жительница Ярославля перечислила на указанные мошенниками счета 11 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жительница Фрунзенского района рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что ее личная информация попала к злоумышленникам, которые впоследствии получили доверенность на распоряжение деньгами и оформление кредитов на имя ярославны.

Звонивший предложил остановить противоправные действия путем обналичивания 8 млн руб. своих накоплений, а также взятия 3 млн руб. у своих знакомых и их дальнейшего перевода на «безопасные счета», озвученные мошенниками. Данные неизвестным инструкции жительница города выполнила.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Алла Чижова