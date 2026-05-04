Не до найма

Резкое охлаждение спроса на новых сотрудников при одновременном росте соискательской активности стало ключевым трендом ярославского рынка труда в первом квартале 2026 года. По данным профильных платформ, количество вакансий в регионе сократилось на 24% в годовом выражении, в то время как число резюме выросло на 36%. Однако эксперты предупреждают: кажущийся профицит кандидатов иллюзорен — речь идет не о краткосрочном спаде, а о формировании структурного тренда на ближайшие 7–10 лет: модель экстенсивного роста за счет расширения штата фактически исчерпана, а дефицит квалифицированных кадров в техническом секторе только обостряется.

Как сообщили Review.Ярославль в пресс-службе сервиса SuperJob, в апреле число вакансий в регионе сократилось на 24% год к году. Наибольшая концентрация позиций по итогам начала года зафиксирована в ритейле, промышленности и строительстве. Самый острый спрос работодатели по-прежнему испытывают на линейный персонал и квалифицированных технических специалистов: инженеров-технологов, операторов производственных линий, электромонтажников и водителей большегрузов. На фоне кадрового голода в этих нишах зарплатные предложения за год прибавили в среднем 5–11%, достигая на топовых позициях 100–230 тыс. руб.

По информации hh.ru, в Ярославской области за январь–апрель 2026 года было размещено 21,1 тыс. вакансий. Как отметили аналитики платформы, рынок труда за год стал более сдержанным по темпам найма. При этом отмечаются изменения в структуре спроса: наибольшее число вакансий традиционно пришлось на рабочий персонал (рост доли с 13% до 14%), а также сферу продаж и обслуживания клиентов (снижение с 14% до 13%). Доля производства и сервисного обслуживания уменьшилась с 11% до 10%, строительства и недвижимости осталась на уровне 9%. Наиболее заметный рост показал сектор транспорта и логистики — с 6% до 8%.

Аналитики hh.ru прогнозируют радикальную смену приоритетов в HR-стратегиях региона до конца 2026 года. Если прошлый год прошел под эгидой «удержания любой ценой», то в ближайшей перспективе фокус сместится на рост производительности труда и внутреннюю мобильность сотрудников. Ожидается, что наиболее активно этот тренд будут внедрять крупные промышленные предприятия и компании добывающего сектора, где доля таких запросов достигает 74%.

«Повышение производительности труда в 2026 году будет ключевым трендом для работодателей области. В приоритетах HR-специалистов произошли значительные сдвиги: на первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса»,— заявили в hh.ru.

Помимо оптимизации процессов, эксперты платформы выделяют усиление роли HR-бренда и цифровизацию кадровых сервисов. В гостинично-ресторанном бизнесе и легкой промышленности ставка будет сделана на привлекательность имиджа компании, в то время как ИТ-сектор продолжит лидировать в вопросах автоматизации управления персоналом. В условиях демографических вызовов умение работать с мультивозрастными коллективами станет для ярославских компаний обязательным навыком.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов считает, что до конца 2027 года вектор развития ярославского рынка труда будет задавать растущий спрос на технические компетенции и квалифицированный рабочий труд. По его мнению, текущая динамика зарплат в промышленном секторе является прямым следствием масштабных процессов импортозамещения и глубокой цифровой трансформации производственных площадок. Усиление дефицита опытных мастеров и инженеров вынуждает компании отходить от тактики простого найма в пользу долгосрочного развития собственного человеческого капитала.

«Ключевые тренды, которые определят рынок труда в Ярославской области до конца 2026–2027 годов, — это заметный рост спроса и зарплат в технических сферах и среди квалифицированных рабочих. Работодателям стоит инвестировать в переподготовку кадров, чтобы оперативно закрывать вакансии и удерживать таланты»,— прокомментировал спикер.

Господин Губанов подчеркивает, что в условиях кадрового голода именно корпоративные программы обучения и повышения квалификации станут главным инструментом оперативного закрытия вакансий. В среднесрочной перспективе выигрывать конкуренцию за таланты будут те предприятия, которые смогут предложить сотрудникам не только рыночный оклад, но и четкие карьерные треки внутри обновляющейся технологической среды.

Директор по продукту ИИ-кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова уверена, что Ярославская область уже прошла рубеж, когда дефицит кадров был лишь временным затруднением, и столкнулась с прямым ограничением роста бизнеса. По ее оценке, длительный срок закрытия вакансий неизбежно ведет к недопроизводству, а близость к столичному рынку труда только обостряет отток квалифицированных кадров. Рост издержек на персонал в таких условиях начинает стабильно опережать доходы, подрывая экономическую эффективность предприятий.

«Там, где закрытость вакансий превышает 45–50 дней, бизнес автоматически переходит от недобора людей к недопроизводству. Открыть новую точку, запустить смену или взять заказ становится невозможно не из-за спроса, а из-за отсутствия рук. В большинстве промышленных и логистических секторов маржинальность снижается системно на 5–10 процентных пунктов, причем без возврата к прежним значениям. Повышение зарплат без изменения процесса работает только на переманивание того же человека между двумя предприятиями, а не на снятие системного дефицита. Это структурная реальность на 7–10 лет»,— поясняет специалист.

Госпожа Остроносова резюмирует, что в текущих демографических условиях региональным компаниям придется полностью пересмотреть свои бизнес-модели. Единственным выходом из кризиса директор по продукту ИИ-кадровой аналитики «КвантИнсайт» считает переход от экстенсивного найма к росту выработки на каждого сотрудника через автоматизацию и цифровую поддержку принятия решений.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, стандартные инструменты материального стимулирования исчерпали свою эффективность, что требует от ярославских работодателей перехода к комплексным стратегиям удержания. При обстоятельствах, когда на одну вакансию врача или фармацевта приходится менее двух резюме, ключевым фактором выживания бизнеса становится не только уровень оклада, но и глубина цифровой трансформации и качество социального пакета.

«Только одной гонкой зарплат проблему не решить — необходим системный подход. Наиболее действенный способ — автоматизация рутинных процессов, что позволит сотрудникам сосредоточиться на наиболее важных задачах. Также сегодня сотрудники, особенно молодые, позитивно отмечают возможность частичной удаленной работы: это позволяет соблюдать баланс личной жизни и трудовой деятельности. Комплексный подход, включающий повышение зарплаты, расширенный соцпакет (ДМС, бесплатное питание, ипотечная поддержка) и автоматизацию, позволит удерживать кадры и повышать их лояльность, ведь 55% компаний уверены: соцпакет должен напрямую способствовать росту производительности»,— заключил господин Щербаченко.

Юлия Медведева