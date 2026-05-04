В Ярославле мэрия продаст помещения КУМИ

В Ярославле в 2026 году начнут продавать помещения Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии в зданиях на улицах Депутатской и Нахимсона. Соответствующий проект решения внесла мэрия в муниципалитет.

Согласно представленному проекту решения, в прогнозный план приватизации на 2026 – 2028 годы предлагается включить нежилые помещения в зданиях №7, 9, 11 и 15/43 на улице Депутатской, а также № 10 и полностью здание № 8 на улице Нахимсона. В части этих помещений располагается КУМИ. Все указанные здания являются объектами культурного наследия.

Как сообщалось ранее, КУМИ переедет в здание на Которосльной набережной, 57. В пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета в 2025 году указывается, что на покупку первого этажа в указанном здании было направлено 150 млн руб. из средств городского бюджета.