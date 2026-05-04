В Рыбинске выложат старинным булыжником участок на Соборной площади

В Рыбинске решили выложить старинным булыжником небольшой участок у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

По его словам, старая мостовая была обнаружена во время работ по благоустройству в рамках создания пешеходного центра.

«Решили сохранить частичку нашей истории. Эти камни помнят город, каким он был 150 лет назад и даже больше»,— написал господин Рудаков.

Он добавил, что работы будут выполнены за счет собственных сил, без привлечения подрядной организации

Алла Чижова