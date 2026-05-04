В Ярославль на несколько дней придет летняя жара

В Ярославле на этой неделе воздух прогреется до +23 градусов. Прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник ожидается до +22 градусов и временами небольшой дождь. Во вторник и среду — до +23 градусов: 5 мая — без осадков, а 6 мая возможны дожди, которые сохранятся на четверг, 7 мая. В этот день температура воздуха опустится до +13 градусов.

В пятницу, 8 мая, вновь потеплеет до +19, осадков не прогнозируется. В субботу, 9 мая, ожидается дождь и +12 градусов. В последний день недели — до +11 градусов и облачно.

По ночам прогнозируется +5…+13 градусов в течение недели.