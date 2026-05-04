«Ярославский бройлер» получил рекордную прибыль в 2025 году

АО «Ярославский бройлер» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб., что является максимальным показателем за последние пять лет. В 2024 году прибыль компании составила 666 млн руб. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Выручка предприятия в 2025 году также выросла и составила 12,9 млрд руб., что также является пятилетним рекордом. В 2024 году выручка была 9,7 млрд руб.

«Ярославский бройлер» находится в Рыбинском районе. По данным сайта компании, предприятие входит в топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в России, в нем 4 млн птицемест.

Антон Голицын