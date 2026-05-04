Главные новости к утру 4 мая

Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Никто не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу застрявших в Персидском заливе судов. Она должна начаться сегодня утром, заявил президент США.

Великобритания собирается начать переговоры об участии в программе кредитования Украины на сумму €90 млрд, сообщили в правительстве королевства.

Дональд Трамп назвал условия мирного плана Ирана неприемлемыми. При этом позже он сообщил о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран — экспортеров нефти.