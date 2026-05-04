Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Украины

Великобритания собирается начать переговоры об участии в программе кредитования Украины на сумму €90 млрд, передает Reuters сообщение правительства. Ожидается, что власти королевства заявят о желании сотрудничать с ЕС по этому вопросу уже в понедельник на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вчера заявил, что от совместной работы Лондона и Брюсселя «выигрывают все». Он сказал, что переговоры по кредиту направлены на то, чтобы «гарантировать Украине получение оборудования, необходимого для защиты ее свободы, и одновременно предоставить британской промышленности возможности в полной мере проявить себя». «В нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в вопросах обороны, чтобы обеспечить безопасность людей»,— сказал он (цитата по Financial Times).

По словам источников Financial Times, Кир Стармер будет обсуждать этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также они обсудят сотрудничество в сталелитейной промышленности, мобильность молодежи и инициативу по финансированию стартапов.

Евросоюз одобрил кредит Украине в конце апреля, первый транш должен поступить в мае. Эти деньги рассчитаны на 2026–2027 годы. В феврале страны-члены ЕС согласились включить британские компании в число тех, кто может получать контракты на военные закупки для Киева. Согласно условиям, власти Украины смогут закупать вооружение у Великобритании и США, только если определенные виды военной продукции отсутствуют внутри ЕС или если сроки их поставки оттуда будут значительно короче.