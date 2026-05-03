Трамп анонсировал операцию по выводу застрявших в Персидском заливе судов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник утром начнется операция под названием «Проект Свобода». Ее целью будет вывод судов, застрявших в Персидском заливе — им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Господин Трамп заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности — со стороны Ирана.

«На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент сообщил, что выведенные суда не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства. «Если же этому гуманитарному процессу будет оказано какое-либо противодействие, то с этим вмешательством, к сожалению, придется разбираться силовым путем»,— добавил господин Трамп.

Глава государства рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного»,— добавил господин Трамп.

Иран и США держат Ормузский пролив в двойной блокаде. Штаты начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля, с тех пор ВМС страны перехватили 49 торговых судов, связанных с Ираном. В ответ Иран закрыл Ормузский пролив, отозвав разрешение на проход торговых судов.

