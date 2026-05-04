Трамп назвал позитивными переговоры США и Ирана

Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он назвал текущий диалог между его представителями и властями Ирана «очень позитивным».

«Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон»,— добавил господин Трамп.

Об этом президент написал в соцсети Truth Social. Примечательно, что всего несколькими часами ранее в интервью израильскому каналу Kan News президент высказал более жесткую позицию насчет контактов с Тегераном. Он назвал иранский план урегулирования кризиса неприемлемым и заявил, что отклонил его.