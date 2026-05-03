ОАЭ вышли из состава ОАПЕК

ОАЭ уведомили Организацию арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) о своем решении выйти из ее состава. Об этом пресс-служба объединения стран сообщила в соцсети X.

Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. Генеральный секретариат объединения пообещал, что будет продолжать укреплять сотрудничество между странами-членами организации.

ОАПЕК — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода ОАЭ из организации в нее будет входить всего 10 членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис

До этого Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства Сухейль аль-Мазруи объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива.

