Трамп назвал условия мирного плана Ирана неприемлемыми

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об урегулировании конфликта. Об этом американский президент рассказал в интервью израильскому каналу Kan News. Ранее, по сообщениям иранских СМИ, Тегеран передал в Вашингтон план мира из 14 пунктов.

Дональд Трамп

По словам господина Трампа, он детально изучил новое иранское предложение и счел его неприемлемым. При этом американский президент вновь выразил уверенность в том, что Иран стремится заключить сделку с США. Военная кампания «идет очень хорошо», добавил он.

Вчера вечером Fars и Tasnim сообщали, что власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия Тегерана для завершения конфликта. Среди них — вывод американских войск из сопредельных регионов, разморозка заблокированных иранских активов, выплата репараций и установление нового «механизма функционирования Ормузского пролива».

Дональд Трамп также выражал недовольство предыдущим предложением Ирана по урегулированию конфликта. Он говорил, что власти Исламской Республики просят то, чего он дать им не может.