Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве

Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Никто не пострадал, написал он в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что это предварительные данные. На месте происшествия работают экстренные службы. Других подробностей происшествия он не привел.

Незадолго до сообщения мэра Telegram-каналы «Осторожно, Москва», Baza и Shot написали о взрыве, раздавшегося у ЖК «Дом на Мосфильмовской улице» в районе Раменки. Они опубликовали кадры повреждений: в доме были выбиты стекла и поврежден фасад.