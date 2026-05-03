В Ярославле в аварии с легковушкой погиб мотоциклист

В Ярославле при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировано 3 мая в 17:10 в районе дома № 20 на улице Гагарина. По информации ведомства, 38-летний водитель автомобиля Haval ехал со стороны улицы Менделеева в сторону улицы Павлова. При повороте налево он не уступил дорогу движущемуся навстречу мотоциклу Yamaha. 33-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте. Полиция установит обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова