В Ростове Великом построят центр культурного развития

В Ростове Великом Ярославской области в 2026 году начнется строительство многофункционального центра культурного развития. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона. В настоящий момент проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Губернатор Михаил Евраев отметил, что строительство объекта станет важным этапом в развитии социальной инфраструктуры древнего города.

«Документацию неоднократно дорабатывали, чтобы учесть все запросы жителей и сделать многофункциональный комплекс. Работы ведем по программе "Комплексное развитие сельских территорий". После завершения строительства центр культурного развития станет точкой притяжения для жителей всех возрастов»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Здание переменной этажности включает в себя зрительный зал на 300 мест с эстрадой, а также фойе, буфет, гримерные, костюмерные. В нем разместятся изостудия, студии вокала, звукозаписи и рукоделия, зал хореографии с раздевалками и душевыми. В новом здании будет репетировать Театр Ростова Великого, здесь же будут проходить занятия детской школы искусств имени В.Н. Городовской.

Проект подготовила компания «Вологдастрой», которая будет вести и строительно-монтажные работы.

Антон Голицын