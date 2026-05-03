В Ярославле в ДТП погиб 20-летний водитель

В Ярославле в результате ночной аварии на 2-й линии Творогово погиб водитель 2006 года рождения. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла в 2:40. Водитель Chevrolet Lanos ехал со стороны улицы Бахвалова в сторону 16-й линии Творогово. На указанном участке он не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на забор.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова

