В Ярославле в ДТП погиб 20-летний водитель

В Ярославле в результате ночной аварии на 2-й линии Творогово погиб водитель 2006 года рождения. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 2:40. Водитель Chevrolet Lanos ехал со стороны улицы Бахвалова в сторону 16-й линии Творогово. На указанном участке он не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на забор.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова