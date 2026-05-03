Главные новости к утру 3 мая

Власти Ирана передали США план мира из 14 пунктов. Президент Дональд Трамп сообщил, что пока не смотрел документ, но выразил сомнение, что он может ему понравиться.

Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня.

Вечером в Подмосковье из-за налета БПЛА погиб один человек. Ночью на подлете к Москве за ночь сбили два беспилотника.

Ленинградская область подверглась массированному налету БПЛА — над регионом сбили больше 40 беспилотников. О пострадавших не сообщалось. Были введены ограничения на работу аэропорта Пулково.

Дональд Трамп сообщил, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Он заявил, что число выводимых из ФРГ военных будет гораздо больше тех 5 тыс., о которых сообщалось накануне.

Министерство коммерции Китая запретило признавать и соблюдать американские санкции против пяти китайских нефтяных компаний, которых США обвинили в покупке иранской нефти.

Австрийская полиция сообщила об аресте 39-летнего подозреваемого по делу о подмешивании крысиного яда в детское питание компании HiPP.