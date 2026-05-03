Трамп: Иран все еще не расплатился за содеянное

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Иран представил Белому дому предложение по урегулированию военного конфликта. Он сказал, что скоро изучит документ, но выразил сомнение, что предложение Тегерана ему может понравиться.

«Не могу представить, что он (план Ирана.— "Ъ") будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

О том, что Иран передал США план мира из 14 пунктов, незадолго до этого сообщили иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, в документ входят требования о выводе американских войск из соседних с Ираном регионов, снятии морской блокады, разморозке заблокированных иранских активов.