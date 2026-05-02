Китай запретил исполнять санкции США против пяти своих нефтекомпаний

Министерство коммерции Китая запретило признавать и соблюдать американские санкции против пяти китайских нефтяных компаний. США обвинили их в покупке иранской нефти. Соответствующее постановление китайское министерство опубликовало на официальном сайте.

В постановлении упоминаются следующие предприятия: Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Shengxing Chemical, Hebei Xinhai Chemical Group и Shouguang Luqing Petrochemical. Китай отказался соблюдать санкции США против этих компаний для «защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для защиты законных прав и интересов китайских граждан».

«Оценка подтвердила, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении вышеупомянутых компаний, представляют собой неправомерное экстерриториальное применение»,— отмечается в постановлении.

В конце апреля обвинения США в торговых сделках с Ираном отрицала Hengli Petrochemical — одна из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний Китая. Минфин США добавил ее нефтехимический завод Hengli в Даляне в санкционный список. Американское управление по контролю за иностранными активами также выпустило лицензию, которая разрешает сворачивать операции с участием китайской Hengli Petrochemical.