Над Ленинградской областью сбили 43 беспилотника

Губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили 43 беспилотника над регионом. С какого момента ведется отсчет, он не уточнил — вероятно, с объявления в области опасности налета БПЛА. Она была введена около 23:00 мск.

Над какими районами сбивают беспилотники, господин Дрозденко не сообщает. Он написал в Telegram, что налет на область продолжается, силы ПВО занимаются отражением атаки.

Сейчас не работает петербургский аэропорт Пулково — он не принимает и не выпускает самолеты, сообщали в Росавиации. У жителей может быть замедлена скорость мобильного интернета, писал ранее господин Дрозденко.