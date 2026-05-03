TWZ: США разрабатывают новое ядерное оружие для уничтожения бункеров

Министерство энергетики США запросило почти $100 млн на начало разработки новой ядерной системы NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered), сообщает The War Zone. Этот проект призван создать современную противобункерную бомбу, которая придет на смену устаревающей B61-11. Новое оружие предназначено для поражения критически важных объектов, скрытых глубоко под землей, которые невозможно уничтожить обычными средствами.

Первичные испытания компонентов планируется проводить на истребителях F-15E, а финальные прототипы могут быть интегрированы в стелс-бомбардировщики B-2 и перспективные B-21 Raider. Возможная мощность разрабатываемой бомбы пока неизвестна, однако, указывает издание, основная ядерная авиабомба в аресенале США — B61-11 — обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн. Также пока неясно, будет ли это свободнопадающая бомба или ракета с двигателем.

«Программа развивается стремительно»,— заявил пресс-секретарь Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США. «NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей»,— приводит издание комментарий представителя ведомства.

Проект может столкнуться с критикой со стороны американских законодателей, отмечает TWZ. В 2005 году Конгресс уже останавливал аналогичный проект (RNEP) из-за опасений, что создание нового ядерного оружия спровоцирует гонку вооружений. Впрочем, за последние годы характер ядерной политики США начал претерпевать изменения, пишет издание.