Главные новости за 30 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Региональная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Воронежской области к казанскому ООО «Грэйтстрой» — бывшему подрядчику КБХА — на сумму 491,1 млн руб. Подробности требований пока не раскрываются, иск не принят к производству. В суде также рассматриваются три дела между этими компаниями: КБХА требует с подрядчика 7,8 млн руб., а «Грэйтстрой» пытается оспорить односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.

Производственно-складской комплекс на улице Латненской в Воронеже выставлен на продажу за 600 млн руб. На земельном участке 4,6 га расположены семь нежилых строений, крупнейшее из которых имеет площадь 5,1 тыс. кв. м, а также асфальтобетонная площадка для складирования и внутриплощадочные автодороги. Ранее здесь находилось ООО «Воронежпромметал», занимавшееся переработкой драгметаллов и ликвидированное в 2017 году.

В Белгороде на торги выставлен производственно-складской комплекс ООО «Белгородметаллоснаб» с начальной ценой 366,4 млн руб. Как выяснил «Ъ-Черноземье», предприятие связано с крупнейшим украинским металлургическим холдингом Metinvest, в который до 2022 года входила мариупольская «Азовсталь». В состав лота входят земельный участок 7,5 га, 23 объекта недвижимости, движимое имущество и товарно-материальные ценности на 1,4 млн руб.

На содержание региональных и межмуниципальных дорог в 28 районах Курской области направят 2,27 млрд руб. ОКУ «Курскавтодор» объявило восемь конкурсов, самый крупный из которых — на 543,1 млн руб. — предусматривает обслуживание почти 1,6 тыс. км в семи районах. Большинство контрактов рассчитаны до августа 2027 года, исключение — один договор на 393,6 млн руб. для приграничных районов, который действует всего до середины августа.

Инвестиции в строительство завода высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк» выросли до 4 млрд руб. — на 500 млн больше ранее заявленных. Проект реализует ООО «ЛЗВО», которое будет выпускать комплектные распределительные устройства элегазовых с классами напряжения от 110 до 500 кВ. Замгубернатора Сергей Курбатов, проинспектировавший стройку, отметил высокие темпы работ на грязинском участке. Запуск предприятия намечен на второй квартал 2027 года.

Никулинский райсуд Москвы принял решение солидарно изъять имущество на 6 млрд руб. у брата мэра Орла Виктора Парахина, бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и еще 14 связанных с ними лиц. Иск подала Генпрокуратура, установившая, что чиновники организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств в IT-сфере, оформив бизнес на родственников. На неподтвержденные доходы были куплены недвижимость в России и Франции, яхта, премиальные авто и ювелирные изделия. Виктор Парахин уже получил 7,5 лет колонии за мошенничество.

Тамбовские газовики подал иск к регоператору по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» на 146,7 млн руб. Требования основаны на задолженности по девяти договорам поставки за 2022 год. Заявление пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. Всего с 2016 года Газпром подавал к «ТСК» 17 исков, в середине апреля с ответчика уже взыскали 95,7 млн руб. задолженности по восьми контрактам.

Ульяна Ларионова