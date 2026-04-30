Воронежская прокуратура подала иск к подрядчику КБХА на полмиллиарда рублей

Региональная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском к казанскому ООО «Грэйтстрой» (бывшему подрядчику АО «Конструкторское бюро химавтоматики», КБХА). Сумма требований составляет 491,1 млн руб. Иск пока не принят к производству, подробности в материалах дела не раскрываются.

В деле также фигурирует заявление прокуратуры о принятии обеспечительных мер, КБХА привлечено в качестве третьего лица. В Арбитражном суде Воронежской области также рассматриваются три дела между этими компаниями. В мае прошлого года КБХА подало иск к своему подрядчику о взыскании неосновательного обогащения на 7,8 млн руб., в котором прокуратура Воронежской области также фигурирует в качестве иного лица. Заседание по этому делу назначено на 9 июня. Еще два иска подало уже само ООО «Грэйтстрой» к КБХА в конце 2025 года. Казанская компания требует признать недействительным односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Заседания по обоим делам назначены на 13 мая.

Также в Арбитражном суде Республики Татарстан с августа прошлого года рассматривается банкротный иск к «Грэйтстрой» по иску казанской налоговой службы на 818,2 млн руб. Следующее заседание также назначено на 13 мая.

По данным СПАРК-интерфакс, ООО «Грэйтстрой» зарегистрировано в Казани в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственный владелец — Владимир Никишов, исполнительный директор — Рушан Шайдуллин. Выручка ООО за 2025 год составила 223,7 млн руб., чистый убыток — 25 млн руб. Компания выступала в качестве подрядчика по двум договорам КБХА на общую сумму 5 млрд руб, оба были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке в декабре 2025 года.

Как «Грэйтстрой» планировал участвовать в модернизации мощностей КБХА — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова