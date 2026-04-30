На содержание дорог в Курской области направят более 2 млрд рублей

ОКУ «Курскавтодор» объявило восемь открытых конкурсов на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 28 районах Курской области. Общая начальная стоимость восьми контрактов составляет 2,27 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Самый крупный из них — на 543,1 млн руб. — предусматривает содержание 1 597,7 км дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах. Заявки принимаются до 15 мая, итоги планируется подвести 19 мая.

Контракт стоимостью 393,6 млн руб. касается обслуживания 892,4 км в Беловском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском и Суджанском районах. Это единственный контракт из восьми, рассчитанный на короткий срок — до 16 августа 2026 года. Еще 359,9 млн руб. выделят на содержание 1 046,3 км в Глушковском, Кореневском, Льговском и Рыльском районах. Заявки по этим двум конкурсам принимаются до 18 мая, итоги планируется подвести 20 мая.

Контракт на 328,4 млн руб. предполагает работы на 964,3 км в Медвенском, Обоянском, Пристенском и Солнцевском районах. Еще 143,5 млн руб. выделено на содержание 401,7 км в Курском районе. Заявки по этим конкурсам можно подать до 19 мая, итоги подведут 21 мая.

Еще один конкурс на 202 млн руб. организован для поиска подрядчика для содержания 586,5 км дорог в Советском, Черемисиновском и Щигровском районах. А до 155,4 млн руб. выделят на обслуживание 462,3 км в Горшеченском и Касторенском районах. Еще один конкурс с максимальной стоимостью 141,7 млн руб. охватывает 410,6 км в Мантуровском и Тимском районах. Заявки по этим трем конкурсам принимаются до 20 мая, итоги планируется подвести 22 мая.

Срок оказания услуг по остальным семи контрактам — с даты заключения договора до 16 августа 2027 года. Источник финансирования — бюджет Курской области.

Во всех случаях подрядчики должны будут выполнять комплекс работ по содержанию дорог: уход за земляным полотном грунтовых дорог (планировка обочин, восстановление профиля канав, скашивание травы, срезка кустарника), содержание дорожных одежд (ямочный ремонт всех типов покрытий, заделка трещин, ликвидация колей, восстановление изношенных слоев асфальтобетона), а также обслуживание искусственных сооружений (ремонт труб, мостов, деформационных швов, очистка и окраска металлоконструкций). Предусмотрены зимнее содержание (очистка от снега, распределение противогололедных материалов), уход за элементами обустройства (знаки, ограждения, автопавильоны, разметка), озеленение, погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, а также корректировка проектов организации дорожного движения.

На прошлой неделе казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило электронный конкурс с начальной стоимостью 1,2 млрд руб. на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Ульяна Ларионова