Тамбовская структура «Газпрома» требует с «ТСК» 147 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к региональному оператору по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Сумма требований составляет 146,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно документации, требования основаны на задолженности ответчика по девяти договорам поставки газа, заключенным в августе 2022 года. Заявление пока оставлено без движения: истец не уплатил госпошлину.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Генеральный директор — Андрей Ляшко. Учредители не указаны. Выручка ТСК за 2025 год составляет 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

Всего с 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» подавал исковые заявления в региональный арбитраж к «ТСК» 17 раз. В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что по одному из них с ответчика постановлено взыскать 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа, заключенным в 2022 году.

