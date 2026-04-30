Производственно-складской комплекс выставили на продажу в Воронеже за 600 млн

В Воронеже на продажу выставлен производственно-складской комплекс на улице Латненской, 13А. Стоимость объекта — 600 млн руб. Об этом сообщило издание De Facto.

На земельном участке площадью 4,6 га расположены семь нежилых строений, самое крупное из которых имеет площадь 5,1 тыс. кв. м. В состав также входят гараж площадью 97,2 кв. м, два вспомогательных сооружения на 44 и 76 кв. м, асфальтобетонная площадка для складирования сырья размером 5,2 тыс. кв. м и внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием общей площадью более 16 тыс. кв. м. Территория обнесена железобетонным ограждением протяженностью 754 м.

По данным Rusprofile, до 2017 года на Латненской, 13А располагалось ООО «Воронежпромметал», зарегистрированное в июле 2008 года. Компания специализировалась на переработке лома и отходов драгоценных металлов. Ее учредителем и директором являлась Наталия Солопова. В марте 2017 года общество было ликвидировано. Согласно сервису 2ГИС, сейчас по этому адресу находятся производственная компания «Бетон-восторг», торговый дом автохимии Zelox, компании «Спектр», «Мегасфера», производственный цех «Пролимет».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже продают производственно-складской комплекс «Содружество» за 1,6 млрд руб.