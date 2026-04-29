Завод высоковольтного оборудования в Липецкой области подорожал на 500 млн

АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК») увеличило объем инвестиций в строительство завода высоковольтного оборудования до 4 млрд руб. Ранее вложения оценивались в 3,5 млрд руб. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов после инспекции на стройплощадке в ОЭЗ «Липецк».

Проект реализует ООО «ЛЗВО», которое организует производство комплектных распределительных устройств элегазовых классами напряжения от 110 до 500 кВ. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» зарегистрировано в ОЭЗ ППТ «Липецк» в октябре 2024 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Анна Перепечинова. 100% долей принадлежит АО «Энергия Инноваций», актуальные акционеры которого не раскрываются, ранее на 29 марта 2024 года 100% ценных бумаг АО принадлежали Дмитрию Филатову, бывшему топ-менеджеру и акционеру ПАО «Интер РАО». АО «Национальная энергетическая компания» зарегистрировано в Москве в марте 2024 года. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Александр Корешев. Актуальные акционеры не раскрываются, на 29 марта 2024 года 100% АО принадлежали господину Филатову.

Замгубернатора также подчеркнул «высокие темпы строительства» на грязинском участке ОЭЗ, отметив, что сроки реализации промышленных проектов в регионе заметно сократились.

О начале строительства завода высоковольтного оборудования стало известно в августе 2025 года. Всего в активной фазе строительства в ОЭЗ «Липецк» находятся восемь предприятий. Так, на грязинской площадке реализуется проект ООО «Амилоза», который также посетил господин Курбатов. Объем инвестиций по нему, напротив, был скорректирован в сторону снижения — до 8 млрд руб. вместо ранее заявленных 8,5 млрд руб. Запуск предприятия намечен на 2028 год.

По словам господина Курбатова, суммарно два проекта дадут 400 рабочих мест и обеспечат инвестиции 12 млрд руб.

Анна Швечикова