В Белгороде продают складской комплекс, близкий владельцу «Азовстали»

На торги в Белгороде выставлен производственно-складской комплекс местного ООО «Белгородметаллоснаб». Начальная цена составляет 366,4 млн руб., сообщается. в аукционной документации. Объект расположен в облцентре на улице Рабочей, 4. Как выяснил «Ъ-Черноземье», предприятие связано с крупнейшим украинским металлургическим холдингом Metinvest, в который до 2022 года входила, в частности, мариупольская «Азовсталь».

В состав комплекса входят земельный участок площадью 75,3 тыс. кв. м, 23 объекта недвижимости (в том числе административно-бытовой корпус, склады, гаражи и другие строения), движимое имущество (включая два передвижных домика и шесть кранов), а также товарно-материальные ценности в общей сложности на 1,4 млн руб. Совокупная площадь помещений достигает 9,2 тыс. кв. м. По собственным данным, склады занимают 4,5 тыс. и 2,1 тыс. кв. м, отапливаемый гараж — 459 кв. м. Основные здания построены в 1964–1997 годах, их физическое состояние оценивается как удовлетворительное. Комплекс подключен к электроснабжению, отоплению, водоснабжению и водоотведению. Транспортная доступность объекта обеспечена собственным подъездным железнодорожным путем протяженностью 2 км, который примыкает к участку и дает прямой выход на магистральную сеть.

Торги проводятся в форме открытого английского аукциона на повышение. Оператором выступает АО «Сбербанк-АСТ». Сумма задатка составляет 3,7 млн руб., шаг аукциона — 18,3 млн руб. Прием заявок завершится 14 мая, подведение итогов запланировано на 18 мая.

Представитель продавца пояснил «Ъ-Черноземье», что под продажей подразумевается реализация 100% долей в уставном капитале общества, которое владеет комплексом. Причины продажи он комментировать не стал, сославшись на то, что такие пояснения может дать только собственник имущества. Он, в свою очередь, не воспользовался возможостью передать «Ъ-Черноземье» комментарий через представителя.

По данным Rusprofile, ООО «Белгородметаллоснаб» зарегистрировано в апреле 2018 года в Белгороде. Компания ведет деятельность по складированию и хранению. Уставный капитал — 515,7 тыс. руб. Генеральным директором является Артем (Андреевич) Смирнов. Владелец 99,9% долей компании — московское ООО «Метинвест Евразия» (торговля оптовая металлами и металлическими рудами), руководителем которого выступает Андрей Смирнов. Информация о том, кому принадлежит 0,1%, скрыта. Учредителем «Метинвест Евразии» является нидерландская частная компания с ограниченной ответственностью Metinvest B.V. По собственным данным, в структуру Metinvest входят добывающие и металлургические предприятия на Украине (в том числе, до 2022 года, «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики), в Европе и США. С 2024 года «Белгородметаллоснаб» работает с нулевой выручкой.

Кабира Гасанова