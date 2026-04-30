Главные новости к утру 30 апреля

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что «некие силы в Лондоне и Париже» рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия. Он также сообщил, что Россия намерена выстраивать ядерную политику в зависимости от действий Запада.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост посла России в Абхазии, пишут «Ведомости».

В России планируется создать экспертный совет по оценке историко-просветительского контента в мультимедийной среде.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание соглашения о разблокировке средств из бюджета из спецфондов ЕС.

Бывший советник Белого дома Джош Грюнбаум больше не будет участвовать в дипломатической работе по вопросам Украины и Ирана, узнал Politico.

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проводить только точечные военные операции в Ливане и избегать возобновления полномасштабной войны.