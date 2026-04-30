Мадьяр: Венгрия и ЕК подпишут соглашение о разблокировке фондов ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия и Еврокомиссия подпишут соглашение, которое позволит Будапешту получить заблокированные средства из бюджета и спецфондов ЕС. Документ планируется заключить в конце мая.

Петер Мадьяр

Фото: Yves Herman / Reuters Петер Мадьяр

«Мы договорились, что я вернусь в Брюссель на неделе, начинающейся 25 мая, и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгерский народ получили триллионы форинтов из фондов ЕС, на которые они имеют право»,— написал лидер партии «Тиса» на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он займет пост премьер-министра 9 мая.

29 апреля Петер Мадьяр провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросоюза Антониу Коштой.

Из-за претензий Брюсселя к уходящему правительству Виктора Орбана остаются замороженными около €17 млрд. Петер Мадьяр заверил, что условия соглашения не будут противоречить национальным интересам, а средства позволят провести необходимые реформы и запустить экономику.